Söyledikleri ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci, 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı
Sosyal medyada kendisine gelen cinsel hayat sorularına açık açık yanıt veren Esra Ezmeci katıldığı programda söyledikleriyle yine olay oldu.
Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, cinsellik ve ilişki tavsiyelerinde bulunmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif kullanan ünlü psikoloğa gelen sorular da zaman zaman gündeme geliyor.
Cinsel hayatlarını açık açık paylaşan insanlara aynı açıklıkla yanıt veren Esra Ezmeci yine gündem oldu.
Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haberler'in YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Ezmeci, "İlişkilerde fantezilerin yeri ne?" sorusuna yanıt verirken ilginç ifadeler kullandı.
"İnternet ve sosyal medya dünyasının bize gösterdiği çok pornografik ya da çok uçuk şeyler yaşama algısı var. Çok farklı fanteziler yaşayanlar var" diyen Esra Ezmeci şunları söyledi: