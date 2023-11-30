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Söyledikleri ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci, 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı

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Söyledikleri ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci, 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı

Sosyal medyada kendisine gelen cinsel hayat sorularına açık açık yanıt veren Esra Ezmeci katıldığı programda söyledikleriyle yine olay oldu.

Söyledikleri ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci, 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, cinsellik ve ilişki tavsiyelerinde bulunmaya devam ediyor. Instagram hesabını aktif kullanan ünlü psikoloğa gelen sorular da zaman zaman gündeme geliyor.

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Söyledikleri ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci, 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı

Cinsel hayatlarını açık açık paylaşan insanlara aynı açıklıkla yanıt veren Esra Ezmeci yine gündem oldu.

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Söyledikleri ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci, 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haberler'in YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Ezmeci, "İlişkilerde fantezilerin yeri ne?" sorusuna yanıt verirken ilginç ifadeler kullandı.

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Söyledikleri ağızları açık bıraktı! Esra Ezmeci, 'eş değiştirme gemileri'ni anlattı

"İnternet ve sosyal medya dünyasının bize gösterdiği çok pornografik ya da çok uçuk şeyler yaşama algısı var. Çok farklı fanteziler yaşayanlar var" diyen Esra Ezmeci şunları söyledi:

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