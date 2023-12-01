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Hafta sonu e-YDS ve kaymakamlık sınavları var

Hafta sonu e-YDS ve kaymakamlık sınavları var

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), cumartesi günü e-YDS (e-YDS 2023/12 Farsça/İngilizce) ile pazar günü İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) sınavlarının yapılacağını duyurdu.

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, cumartesi saat 13.45'te başlayacak e-YDS 4 ilde, 48 elektronik sınav salonunda, pazar 10.15'te başlayacak 2023-Kaymakamlık sınavı ise 7 il ve 9 sınav merkezinde, 47 binada gerçekleştirilecek.

Sınavda ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

e-YDS'ye 5 bin 18 aday katılacak ve sınavda emniyet görevlisi dahil 273 kişi görev alacak.

2023-Kaymakamlık sınavına da 22 bin 15 aday katılacak ve sınavda emniyet görevlisi dahil 2 bin 754 kişi görev alacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık olacak.

"Yaklaşık 60 bin aday elektronik sınavlara katıldı"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, adaylara başarılar dileyerek, hafta sonu yapılacak iki sınava ilişkin şu bilgileri verdi:

"Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nda adaylara 50 sorudan oluşan genel yetenek ve genel kültür testi ile 70 sorudan oluşan alan bilgisi testi için 165 dakika cevaplama süresi verilecek. 2023 yılının son elektronik sınavını da uygulayacağız. 80 sorudan oluşan sınavda 180 dakika cevaplama süresi olacak. Bu sınava katılacak adaylarla beraber yaklaşık 60 bin aday elektronik sınavlara katılmış olacak. Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (EUS) bu yıl ilk defa elektronik ortamda uyguladık, önümüzdeki yıllarda farklı sınavları da elektronik ortama dahil etmeyi planlıyoruz."

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