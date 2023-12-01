Zeytin hırsızları suçüstü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 3 şüpheli çaldıkları 120 kilogram zeytin ile birlikte jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Olay, Alangüllü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsa ait zeytin bahçesinin içerisinden B.V., U.D. ve O.O. isimli şüpheli şahıslar çaldıkları yaklaşık 120 kilogram zeytin birlikte yakalandı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aynı gün şahsa ait zeytin bahçesinden yaklaşık 190 kilogram zeytinin çalınarak ilçe merkezinde zeytin alım-satımı yapan bir şahsa sattıkları tespit edildi. Zeytinleri satın alan şahıs yakalanırken, tarımsal ürünler bahçe sahibine teslim edildi.