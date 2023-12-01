Nihal Candan'ın eşinin eski karısı ortaya çıktı! Suriyeli iş kadınından olay iddia

Cezaevinde tutuklu bulunan Nihal Candan'ın 4 ay önce evlendiği ortaya çıkmıştı. Sır gibi saklanan evlilikte Mehmet Faruk Çiçek'in ailesinin nikahı duyurmak istemediği iddia edilmişti. Şimdi ise Mehmet Faruk Çiçek'in eski eşi Suriyeli iş kadını iddialarıyla dikkat çekti.

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Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç örgütüne üye olma, kurma suçundan gözaltına alınan Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Nihal Candan cezavine girince 4 ay önce evlendiği ortaya çıkmıştı. Mehmet Faruk Çiçek ile evliliğini sır gibi saklayan Candan hakkında yeni iddialar gündemde.

Çiçek'ten 2 çocuğu olan Suriyeli iş kadını Show Haber'e konuştu. İddiasına göre kocası kendisiyle evliyken Nihal Candan ile ilişki yaşadı.

Genç kadın Candan'ın anne babasını arayıp "Kızınız evliliğimi bitiriyor" dese de bir sonuç alamadı.

Mehmet Faruk Çiçek boşandıktan 3 ay sonra evlendi ve bu evliliği de gizlemeyi tercih etti. Eski karısı ise "Yasak aşk yaşadılar evliliği gizlediler" dedi.