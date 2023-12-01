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Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kabaca Mahallesi kanal mevkiinde ekiplerince icra edilen devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan K.Ö. isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi. Şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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