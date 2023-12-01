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Emine Erdoğan'dan "Ulusal Su Kurulu" paylaşım

Emine Erdoğan'dan "Ulusal Su Kurulu" paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ulusal Su Kurulu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Kurulun etkin ve etkili çalışmaları doğrultusunda inanıyorum ki ülkemizde su verimliliği konusunda önemli adımlar atılacak" ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı kararı ile kurulan Ulusal Su Kuruluna ilişkin paylaşım yaptı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğal su kaynaklarımızın korunması ve verimli şekilde kullanılmasında pusulamız olacak olan Ulusal Su Kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Kurulun etkin ve etkili çalışmaları doğrultusunda inanıyorum ki ülkemizde su verimliliği konusunda önemli adımlar atılacak." ifadelerine yer verdi.

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