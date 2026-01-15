BIST 12.370
Hemen çöpe atın! Bakanlık raflardan bu ürünü toplatıyor

Ticaret Bakanlığı Hypo Jel Lavabo Açıcı isimli ürün için toplatma kararı verildi. Marketlerde satılan temizlik malzemesinin testlerde geçersiz not alarak ortaya çıkan tehlikeli durum sebebiyle kullanmadan iade edilmesi istendi.

Ticaret Bakanlığı 'Hypo Jel Lavabo Açıcı' adlı temizlik malzemesinin insan sağlığı için tehlikeli olduğu gerekçesiyle satışını yasakladı. Marketlerden toplatma kararınını çıkarılmasının yanı sıra elinde olanların da satıcı firmalarla iletişime geçmesini istedi.

LAVABO AÇICIDA KİMYASAL YANIK VE YARALANMA RİSKİ

Bakanlık kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Türkiye menşeli ürünle ilgili yapılan resmi denetim ve testler sonucunda, ürünün teknik mevzuata uygun olmadığı belirlendi. İncelemelerde, ürünün 'dokunsal uyarı' testinden kalır sonuç aldığı tespit edildi.

Yetkililer, ürünün kullanımının kimyasal riskler, yanıklar ve yaralanmalar gibi ciddi tehlikelere yol açabileceğine dikkat çekti. Bu kapsamda alınan yasaklama ve toplatma kararı; 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'yla kimyasallar, deterjanlar ve ambalajlamaya ilişkin ilgili yönetmelikler çerçevesinde uygulamaya konuldu.

14 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren karar doğrultusunda, Hypo Jel Lavabo Açıcı’nın satışı durdurulurken, piyasada bulunan ürünlerin de geri çağrılacağı bildirildi. Bakanlık, tüketicilerin ürünü kullanmamaları ve iade süreçleri için satıcı firmalarla iletişime geçmeleri gerektiğini vurguladı.

