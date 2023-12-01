Diğer altı günah, bir biçimde halledilir 7 büyük günahın en fenası! Ahmet Hakan'ın Arda Turan yazısı

Ahmet Hakan, yüksek getiri vaadiyle 13 milyon 900 bin dolarını bankacı Seçil Erzan'a kaptıran Arda Turan'ı, 7 büyük günahın en fenası açgözlülükle eleştirdi.

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Banka müdürü Seçil Erzan'ın futbolcuları yüksek getiri vaadiyle dolandırmasının yankıları sürüyor.

Eski futbolcu Arda Turan, 13 milyon 900 bin dolarla fona en çok para yatıran isim. 6 milyon 400 bin dolarını geri alabilen Turan, 7 milyon 500 bin dolarla en çok para kaybeden isim olarak öne çıkıyor.

Arda Turan'ın durumunu Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Yedi büyük günahın en fenası: Açgözlülük" başlıklı yazısında değerlendirdi.

7 büyük günahı "Kibir, açgözlülük, şehvet, öfke, haset, tembellik, oburluk." olarak sıralayan Hakan, açgözlülüğün bütün günahların anası babası olduğunu yazdı.

Borç, kredi, arsa

Ponzi ya da saadet zinciri denilen belanın bu günaha yaslandığını belirten Hakan, yazısını şu ifadelerle tamamladı:

"Mesela vurguncuların vurgun yaptıktan sonra birbirlerine düşmesinin temel nedeni bu günahtır. Mesela daha fazla kazanç için elindekini bile kaybetmeyi göze alma cüretinin kaynağı bu günahtır.

Neyse... Uzatmayayım da güncel bir örnek vereyim:

Arda Turan kardeşimiz, ponziden daha fazla kazanmak için. Bankadaki parasını çekip yatırmış. Yetinmemiş. Arkadaşından borç alıp yatırmış. Yetinmemiş. Arsasını satıp yatırmış. Yetinmemiş. Kredi çekip yatırmış.

Diğer altı günah, bir biçimde halledilir. Ama AÇGÖZLÜLÜK, öyle büyük bir günahtır ki... Aman Allah muhafaza."

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı