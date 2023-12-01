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Asya borsaları Hindistan hariç geriledi!

Asya borsaları Hindistan hariç geriledi!

Asya borsaları satış ağırlıklı bir seyir izlerken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

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Analistler küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündemine odaklandığını belirterek, Asya piyasalarında Çin'de açıklanan Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentileri aşmasının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri sınırlı da olsa azalttığını dile getirdi.

Çin'de kasım Caixin imalat sanayi PMI, 50,7 ile öngörüleri aşarken, Japonya'da işsizlik oranı yüzde 2,6'dan yüzde 2,5'e geriledi.

Öte yandan, dolar/yen paritesi dün yüzde 0,6 artışla 148,2 seviyesinden günü tamamlarken, kasımda aylık bazda yüzde 2,3 düşüşle son 1 yılın en kötü aylık performansını sergiledi. Parite, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 148,1 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,19 azalışla 2.505 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.030 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,17 düşüşle günü 33.431 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 65.500 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 16.960 puanda seyrediyor.

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