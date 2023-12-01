Bugün yapılması bekleniyordu! Asgari ücret toplantısı ertelendi! Türk-İş'e davet gitmedi mi?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette gözler 2024 rakamlarına çevrildi. Bugün birincisi yapılacak olan asgari ücret toplantısı ise ertelendi.

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Halk TV'nin haberine göre, TÜRK-İŞ kaynakları, bugün yapılması beklenen toplantı için herhangi bir davet alınmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın işaret ettiği 1 Aralık tarihi için ise herhangi bir hazırlık yapılmadığı iddia edildi.

Toplantının neden ertelendiği resmi olarak henüz açıklanmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplantı tarihini izleyen günlerde duyuracak.

Cevdet Yılmaz açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret için ilk toplantının 1 Aralık’ta yapılacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da gazetecilerle bir araya gelmişti. Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun mevzuat gereği 1 Aralık’ta çalışmaya başlayacağını söylemişti.

Asgari ücrete bir yılda yüzde 114 zam yapıldığını belirten Yılmaz, “Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar TL oldu” demişti.

Temsilcilerin çalışma takvimine göre 4 kez bir araya gelmesi ve uzlaşmaya varması bekleniyor.

Asgari ücret 2024 Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere kararlaştırılacak yeni asgari ücreti belirleyecek.

Zam pazarlığında bu seçenekler masada

Merkez Bankası verileri 6 aylık enflasyon için yüzde 38'i işaret ediyor. Bu da asgari ücretin net 15 bin 708 liraya çıkması anlamına geliyor. Asgari ücrete yüzde 40 artış yapılırsa 15 bin 962 liraya, yüzde 45 artış yapılırsa 16 bin 532 liraya çıkacak. Refah payının da eklenmesiyle artış oranının yüzde 50'yi de bulabileceği konuşuluyor, bu durumda net asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.