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Edirne'de sis kazaları da beraberinde getirdi

Edirne'de sis kazaları da beraberinde getirdi

Edirne kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilerken, tarihi mekanlar da gözden kayboldu. Görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşüren sis, beraberinde kazaları da getirdi.

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Mimar Sinan’ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii ve Eski Camii adeta gözle görünmez oldu. Vatandaşlar hava sıcaklığının düşmesi ile güzel görüntülerin ortaya çıktığını, bu güzelliğin de ayrı bir hava oluşturduğunu belirtti.

Sisin etkili olduğu sabah saatlerinde öğrencileri okula götürmek isteyen okul servisi ile binek araç, yerlerin ıslak olmasından dolayı kaza yaptı. 22 S 0207 plakalı okul servisi ile 34 UBF 12 plakalı aracın yaptığı kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı kalan yol, Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin müdahalesiyle yol trafiğe tekrar açıldı.
Şehir merkezinde de olumsuzluk yaşanmaması için trafik ekipleri önlem aldı.

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