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Şüpheli araçtan 10 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Şüpheli araçtan 10 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçtan 10 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirilirken olayda 2 şüpheli tutuklandı.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca E.A ve D.A isimli şahısların kullandığı araç Çorluda durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 10 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 11 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü ve 4 adet sentetik hap ecza geçirildi.

Olayda 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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