Şüpheli araçtan 10 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli araçtan 10 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirilirken olayda 2 şüpheli tutuklandı.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca E.A ve D.A isimli şahısların kullandığı araç Çorluda durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 10 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 11 adet 9 mm çapında tabanca şarjörü ve 4 adet sentetik hap ecza geçirildi.

Olayda 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.