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MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı

MEB görevde yükselme sözlü sınav takvimini açıkladı

 Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Temmuz'da gerçekleştirilen "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı" sonuçlarına göre, mevzuat gereği yapılacak sözlü sınavın tarihleri belli oldu.

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MEB'in açıklamasına göre, sözlü sınavın 6 Ocak'ta memur ve sayman grubu, 7 Ocak'ta şef ünvanlı kadrolar ve 8-12 Ocak'ta şube müdürlüğü kadroları için yapılması planlandı.

Memur ünvanlı kadro sözlü sınavına 1448, saymanlık sözlü sınavına 182, şef kadrosu sözlü sınavına 1712, şube müdürlüğü sözlü sınavına ise 1277 aday katılacak.

Memur, şef ve sayman kadroları sözlü sınavları 30 büyükşehirde, şube müdürlüğü sözlü sınavları ise Ankara'da yapılacak.

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