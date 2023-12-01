İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüpheli Edirne'de yakalandı
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı.Abone ol
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonrası, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yabancı uyruklu L.V.V'yi yakaladı.
Yapılan incelemede şüphelinin Belçika'da "Adam öldürme, trafiği ciddi şekilde engelleme, önceden planlayarak polislere silahla direnme" suçlarından İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan L.V.V'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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