Seçil Erzan davasında son durum: Takipsizlik kararına itiraz, zorla getirilme kararı

Öte yandan, müştekiler Uğur Gözaçan ve Nurettin Gözaçan, avukatları aracılığıyla şüpheliler hakkında ilgili kanun gereği "bankacılık zimmeti" davası açılabilmesi için soruşturma izni vermeyen BDDK'nin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi talebiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesine dava açtı.