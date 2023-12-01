Seçil Erzan davasında son durum: Takipsizlik kararına itiraz, zorla getirilme kararı
Futbol dünyasının ünlü isimlerini, yüksek gelir vadeden hayali fon yaratarak dolandıran eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı dava Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Erzan'ın 226 yıla kadar hapsinin istendiği "Yüksek karlı gizli fon" davasında 13 müşteki, "bankacılık zimmeti" suçundan verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Bu talep üzerine soruşturma savcılığı, takipsizlik kararını ve 12 klasörden oluşan dosyayı İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında "bankacılık zimmeti" suçundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) "yazılı başvuruda bulunulmasına yer olmadığı" yönündeki hükmüne istinaden verildiği belirtilen takipsizlik kararına itiraz edildi.
Müştekiler Burhan Taşpolat, Bülent Çeviker, Emrah Çolak, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Evrim Pınar Güzel, Musa Mert Çetin, Nestor Fernando Muslera, Selçuk İnan, Uğur Gözaçan, Volkan Bahçekapılı, İbrahim Kocabaldır ve İsmail İbrahim Çağlar'ın avukatları, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak, takipsizlik kararının kaldırılmasını istedi.
Bu talep üzerine soruşturma savcılığı, takipsizlik kararını ve 12 klasörden oluşan dosyayı İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.
Öte yandan, müştekiler Uğur Gözaçan ve Nurettin Gözaçan, avukatları aracılığıyla şüpheliler hakkında ilgili kanun gereği "bankacılık zimmeti" davası açılabilmesi için soruşturma izni vermeyen BDDK'nin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi talebiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesine dava açtı.