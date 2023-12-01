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İhanet görüntüleri çok konuşulmuştu! Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı

İhanet görüntüleri çok konuşulmuştu! Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı

Oyuncu çift Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan, dört yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı. 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyununda rol alan Elit Andaç Çam ile rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak'ın, Beyoğlu'nda sarmaş dolaş görüntüleri olay olmuştu.

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2019 yılında dünyaevine giren Aziz Caner İnan ile Elit Andaç Çam, geçtiğimiz gün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Yaklaşık üç aydır devam eden boşanma davası, Adalar Adliyesi’nde görüldü. Çift, birbirinden herhangi bir talepte bulunmadı.

Elit Andaç Çam'ın, geçtiğimiz ay boşanma aşamasındayken rol arkadaşı Bülent Emrah Parlak ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

(Aziz Caner İnan fotoğrafta)

İkili, Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Asmalımescit'te bir mekânda eğlenen ünlü oyuncular, daha sonra İstiklâl Caddesi'nde yürürken "romantik" anlar yaşamıştı. Ünlü oyuncuların bu görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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