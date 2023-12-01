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Çanakkale'de zincirleme kaza, 2 kişi yaralandı

Çanakkale'de zincirleme kaza, 2 kişi yaralandı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde bir aracın kamyonete arkadan çarpması sonucu 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada kamyonete arkadan çarpan ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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Kaza gece saat 01.00 sıralarında Ezine ilçesi yolu sanayi karşısı mevkii üzerinde meydana geldi. Yol kenarından park halinde duran 34 KE 8206 plakalı otomobile Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait 34 JL 0695 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Bu sırada arkadan seyir halinde olan Vejdi T. yönetimindeki 17 AFA 902 hafif ticari araç kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonucu araç sürücüsü Vejdi T., hafif yaralanırken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan ve sıkışan Ahmet B., Bayramiç Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirildi. Buradaki tedavinin ardından Ahmet B., Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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