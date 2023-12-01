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Sosyal medyadan terör örgütü propagandası kişiler gözaltına alındı

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası kişiler gözaltına alındı

Erzincan’da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 5 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce; terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden “Silahlı Terör Örgütü Propagandası” yaptıkları tespit edilen şahıslardan; PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan M.E.A., A.B. ve H.Z. ile; TKP/ML terör örgütü propagandası yapan E.K. ve M.Ç. isimli toplam 5 kişi ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyette ki işlemleri sürüyor.

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