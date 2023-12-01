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Yola çıkmadan önce göz atın! Peş peşe sefer iptalleri

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yola çıkmadan önce göz atın! Peş peşe sefer iptalleri

Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinin bugün öğleden sonra ve akşamki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca saat 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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