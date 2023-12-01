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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Erdem için başsağlığı paylaşımı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit Erdem için başsağlığı paylaşımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından şehit olan polis memuru Musa Erdem için başsağlığı mesajı yayınladı.

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Polis memuru Musa Erdem görevi başındayken trafik kazasında şehit oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ankara'da görevi başında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Musa Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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