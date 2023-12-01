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Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı!

Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı!

Erzincan'da, sosyal medyadan silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen M.E.A, A.B, H.Z, E.K. ve M.Ç. ekiplerce yakalandı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.

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