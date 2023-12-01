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Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Bugün itibarıyla yürürlüğe girdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası'ndan faiz kararı! Bugün itibarıyla yürürlüğe girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı ile avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını güncelledi.

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TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerde yıllık uygulanacak iskonto faiz oranı yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da yüzde 41,75 olarak tespit edildi.

Söz konusu karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

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