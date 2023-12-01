BIST 8.012
DOLAR 28,92
EURO 31,50
ALTIN 1.901,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da 21 yaşındaki genç kızın acı sonu

Bursa'da 21 yaşındaki genç kızın acı sonu

BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki genç kız, servis aracının altında kaldı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, saat 07.30 sıralarında Gürsu ilçesi 35’lik yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Memduh Y. (47) idaresindeki 16 S 5013 plakalı servis aracı, Gürsu’dan merkez istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen 21 yaşındaki Esra Uzun’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, genç kız servis aracının altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgenin güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Denizin ortasında aşka gelmişlerdi! Afra Saraçoğlu noktayı koydu
Foto Galeri Denizin ortasında aşka gelmişlerdi! Afra Saraçoğlu noktayı koydu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Yabancıları "usulsüz evlilik" ile vatandaş yapıyorlardı!
Yabancıları "usulsüz evlilik" ile vatandaş yapıyorlardı!
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı!
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 5 kişi yakalandı!
Opel modellerinde yılın son fırsatları!
Opel modellerinde yılın son fırsatları!
16 yaş altına cep telefonu kullanımına yasak getirecekler!
16 yaş altına cep telefonu kullanımına yasak getirecekler!
Yola çıkmadan önce göz atın! Peş peşe sefer iptalleri
Yola çıkmadan önce göz atın! Peş peşe sefer iptalleri
İhanet görüntüleri çok konuşulmuştu! Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı
İhanet görüntüleri çok konuşulmuştu! Elit Andaç Çam ile Aziz Caner İnan boşandı
Meydana gelen toprak kaymasında toprağa gömüldü, kazı çalışmasıyla kurtarıldı
Meydana gelen toprak kaymasında toprağa gömüldü, kazı çalışmasıyla kurtarıldı
Günlerdir her yerde aranıyordu, saklandığı bazanın altında bulundu
Günlerdir her yerde aranıyordu, saklandığı bazanın altında bulundu
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası kişiler gözaltına alındı
Sosyal medyadan terör örgütü propagandası kişiler gözaltına alındı
Adıyaman'da intihara kalkışan genci vatandaş atlamak üzereyken yakaladı
Adıyaman'da intihara kalkışan genci vatandaş atlamak üzereyken yakaladı
Esenyurt'ta genç kadın taciz edildi, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Esenyurt'ta genç kadın taciz edildi, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Antalya'da zabıta ekiplerinden marketlere denetim
Antalya'da zabıta ekiplerinden marketlere denetim