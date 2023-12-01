Denizin ortasında aşka gelmişlerdi! Afra Saraçoğlu noktayı koydu

"HİÇ GEREK YOK BÖYLE ŞEYLERE"

Saraçoğlu, Mert Razaman Demir'le aşk sorusuna "Yani ben artık bir son nokta koymak istiyorum çünkü artık daha fazla gündeme de gelmek istemiyorum konuyla ilgili. Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok" diyerek tüm iddialara noktasını koydu.