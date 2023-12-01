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HABER /  DÜNYA

İsrail, Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İsrail, Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrini "savaş bölgesi" ilan etti.

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İsrail ile Hamas arasındaki varılan anlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe giren insani ara, bu sabah itibarıyla sona erdi. İsrail ordusu, insani aranın son bulmasının ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta dağıttığı uyarı broşürlerinde şehrin savaş bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Han Yunus sakinlerinden Mısır sınırına yakın Refah'a geçmelerinin istendiği ifade edildi.

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