Yerel siyasetçiler hala FETÖ'den beklenti içindeler! Hedef Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuğu olan Metin Külünk, canlı yayında aday adaylığı süreci ile ilgili yaşananları anlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aday adaylığı için izin aldınız mı sorusunu yanıtlayan Metin Külünk inandığım doğrular noktasında tereddütsüzüm diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aday adaylığı konusunda konuşulanların yanı sıra 'Devlet aklı uyumaz!' diyerek yerel siyasetçilerin hala FETÖ'den beklenti içinde olduğunu söyledi.

24., 25. ve 26. dönem AK Parti İstanbul milletvekilliği yapan Metin Külünk, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını resmen duyurdu.

İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın konuğu olan Metin Külünk, canlı yayında aday adaylığı süreci ile ilgili yaşananları anlattı.

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