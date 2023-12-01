İSKİ İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı! Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ Baraj doluluk oranı 1 Aralık Cuma günü için araştırılıyor. İstanbul'da yaşanan sağanak yağış nedeniyle barah doluluk oranlarında artış yaşandığı gözlemleniyor. Son olarak; İSKİ verilerine göre doluluk oranı yüzde 33,02 seviyesine yükseldi. Peki; İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 1 Aralık 2023 Cuma günü için merak ediliyor. Yaşanan yoğun yağışlar sayesinde oranlarda yükselme gözlemlenirken İstanbul'daki 10 barajda en fazla doluluk oranı Elmalı Barajı'na ait. Peki, İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 1 Aralık 2023!

İSKİ verilerine göre 18 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 17 olurken, bugün yüzde 33,02'ye yükseldi.

İstanbul'daki 10 barajda en fazla doluluk oranı Elmalı Barajı'na ait.

Elmalı Barajı'ndaki doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 77,48 olarak ölçüldü. Elmalı'yı Ömerli Barajı izliyor. Barajdaki doluluk oranı yüzde 56'nın üzerinde.

İSKİ verilerine göre; doluluk oranının en düşük olduğu baraj ise yaz aylarında kuruma aşamasına gelen Pabuçdere Barajı. Barajdaki doluluk oranı yüzde 8,98 olarak belirlendi.

Barajlardaki doluluk oranları şöyle:

Elmalı Barajı: Yüzde 77,48

Ömerli Barajı: Yüzde 56,92

Darlık Barajı: Yüzde 47,35

Alibey Barajı: Yüzde 41,39

Istırancalar: Yüzde 32,44

Terkos Barajı: Yüzde 17

Sazlıdere Barajı: Yüzde 15,01

Kazandere Barajı: Yüzde 14,76

Pabuçdere Barajı: Yüzde 8,98