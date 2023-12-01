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Antalya'da vatandaşlar aralık ayında deniz keyfi yaptılar

Antalya'da vatandaşlar aralık ayında deniz keyfi yaptılar

Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu turizm kenti Antalya’da aralık ayının ilk gününde deniz keyfi devam etti.

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Tüm yurdu karlı, soğuk ve yağışlı hava etkisi altına alırken turizm kenti Antalya’da termometreler Aralık ayının ilk gününde 20 dereceyi gösterdi. Güneşin sıcak yüzünü gösterdiği şehirde vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yürüyüş ve kahvaltı yaptı. Deniz kenarında dalga sesini dinleyenlerin yanında bazı vatandaşlar Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı.

Yaz kış denize girdiğini söyleyen 65 yaşındaki Yusuf Öner, "Antalya fırtına oldu ama şimdi hava çok güzel. Kışın denize girmeyi herkese tavsiye ederim. Deniz suyunun sıcaklığı yüksek, bir saat rahatlıkla kalabilirsiniz. Üşümüyorum, hava çok güzel. Yazın yaylada, kışın hep denizdeyim" dedi.

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