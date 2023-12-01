'Laz Kızı'ndan sonra 'Donsuz Kelly!' TikTok'ta şoke eden paylaşımlar

TikTok üzerinden yayın yapan Laz Kızı isimli kadın, teşhircilik suçlamasıyla gözaltına alınıp kısa süre sonra da serbest bırakılmıştı. Paylaşımlarıyla şoke eden Laz Kızı'ndan sonra şimdi de sosyal medya 'Donsuz Kelly' denen kadının paylaşımlarını konuşuyor.

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TikTok'ta göğsünü açarak yayın yapan Laz Kızı "Bana akıl vermeyin para verin" diyerek dikkat çekmişti. Göğsünü gösterek canlı yayın sayesinde 1 saat içerisinde 100 bin TL kazanmasıyla gündeme gelen Laz Kızı gözaltına alınmıştı.

Laz Kızı'ndan sonra şimdi de sosyal medya 'Donsuz Kelly' denen kadının paylaşımlarını konuşuyor. Gecelik giyerek ilginç paylaşımlara imza atan kadın "20-25 yaşlarında dolgun maaşlı, arabası olan, evi olan bir sevgili arıyorum. Maaşı en az 10 bin maaşı olsun" dedi.

İlginç paylaşımları, garip sözleriyle tepki çeken kadına "Sırada sen varsın", "Laz kızı gibi başını eğersin sen de", "Utanma da yok" yorumları yağdı.