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Bursa'da ormanda kaybolan adamı JAK timleri buldu

Bursa'da ormanda kaybolan adamı JAK timleri buldu

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde ormanda kaybolan adamı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi buldu.

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Bursa’nın Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi’nde dün saat 19.40 sıralarında bir şahsın kaybolduğu ihbarı 112 acil yardım hattına düştü. Bir krom fabrikasının inşaatında çalışan akrabası Ş.K (47) ile birlikte gezmeye gelen İ.Ş (48) isimli şahsın kaybolduğu ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, fabrika inşaatının güvenlik kamerasını inceledi. Kamera kayıtları ve tanık beyanları çerçevesinde İ.Ş’nin akrabası Ş.K’ya ait araçla fabrikaya geldiği, saat 16.50’de de fabrikanın doğusunda bulunan ormanlık alana yalnız yürüyerek gözden kaybolduğu tespit edildi.

Gelen ihbar üzerine 4 jandarma asayiş timi, bir trafik olmak üzere toplam 20 jandarma, AFAD, ANDA, AKUT, JAK timi, iz takip ve kadavra arama köpeği ile bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmaları neticesinde JAK timleri bu gün 11.00 sıralarında kayıp şahıs İ.Ş’yi (48) sıralarında ormanlık arazide sağ olarak buldu. Bulunan şahıs kontrol amaçlı 112 ambulansı ile Orhaneli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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