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Bakan Tunç'tan TTB kararına ilişkin ilk açıklama

Bakan Tunç'tan TTB kararına ilişkin ilk açıklama

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme kararıyla dün görevden alındı. Söz konusu karara ilişkin değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu yargısal bir karar. Yargının kararı söz konusu. Hep beraber süreçleri takip edeceğiz" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin mahkeme kararı ile görevden alınmaları hakkında konuşan Bakan Tunç, "TTB Başkanı bir iddiada bulunmuştu. Başkanın iddiası kabul edilebilir bir iddia değildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin böyle bir şey yapması mümkün değildir. Bu konuşma yargının konusu oldu. Soruşturma başlatılmıştı. Süreç devam ediyor" dedi.

Ne olmuştu?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan davanın 7'nci duruşmasıAnkara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.

Davada, Türk Tabipleri Birliği'nin Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile merkez konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar verildi.

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