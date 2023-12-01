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Çocuklar yerde 26 bin lira buldu! Para sahibine teslim edildi

Çocuklar yerde 26 bin lira buldu! Para sahibine teslim edildi

Bilecik'te iki çocuğun bulduğu poşetteki paralar, zabıta aracılığıyla sahibine ulaştırıldı.

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Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkisinde yürüyen yabancı uyruklu çocuklar İbrahim ve İsmail El Kasım, yerde içinde para olan poşeti fark etti.

Baba Muhammed El Kasım, çocuklarıyla zabıta ekiplerinin yanına giderek içinde 26 bin lira bulunan poşeti teslim etti.

Zabıtanın duyurusu üzerine müracaat eden Ali Osman Yılmaz, yürürken paraları kendisinin düşürdüğünü söyledi.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarından olayı doğrulayan ekipler, çocuklar ile Yılmaz'ı buluşturdu.

Parasını teslim alan Yılmaz, çocuklara ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, gazetecilere, paraların baba tarafından devriye gezen ekiplere ulaştırılmasının ardından araştırma yaptıklarını anlattı.

Çevredeki esnafa, bir miktar para bulunduğu ve kaybeden kişinin zabıta müdürlüğünden alabileceğinin söylendiğini belirten Öndersev, "Kaybettiği para ile bizim saydığımız para eşit olunca teyit etmek için olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledik. Aynı belirtildiği üzere poşetteki parasını yürürken düşürdüğünü tespit ettik." dedi.

Öndersev, örnek davranışlarından dolayı çocuklara oyuncak hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

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