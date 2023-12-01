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Uluslararası Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu tamamlandı

Uluslararası Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu tamamlandı

Kastamonu'da düzenlenen Uluslararası Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu sona erdi.

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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Tosya Belediyesi iş birliğinde, Kastamonu, Çankırı ve Sinop Milli Eğitim müdürlükleri ortaklığında düzenlenen "Vocathlon International" programına yurt içi ve dışından 9 takım katıldı.

Mesleki orta öğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerde girişimcilik kültürü ve yetkinliklerinin geliştirilmesini hedefleyen program kapsamında öğrenciler, Tosya Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezi'nde 5 gün boyunca eğitim aldı.

İklim değişikliği, sıfır atık ve tarım konularında hazırlanan projelerin dereceye girdiği programda birinciliği Balkan Blend takımının "Temiz Enerji", ikinciliği TR-Romance takımının "Sıfır Atık", üçüncülüğü ise Power People takımının "Tarım" alanında geliştirdikleri iş fikirleri kazandı.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, programın kapanış töreninde yaptığı konuşmada, KUZKA tarafından Kastamonu'da başlatılan Vocathlon Mesleki Girişim Maratonu'nun 4 yıl sonra uluslararası kimlik kazanmasından dolayı memnuniyet ve heyecan duyduğunu söyledi.

Gençlerin iş piyasasının beklentilerine uygun olarak yetkinlik kazanması gerektiğini vurgulayan Genç, "Geldiğimiz noktada programımıza Avrupa ülkelerinden Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla uluslararası niteliğe kavuşturmuş olduk. Genç nüfusun iş gücüne kazandırılması, gençlerin becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesi ve mutlu çalışanlar veya işverenler olması ekonomik ve sosyal kalkınma açısından önemlidir." dedi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil de Vocathlon gibi uluslararası bir programa ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını dile getirerek, "Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının 2019'da başlattığı bu programın uluslararası ayağının ilk olarak Tosya’dan başlamış olması bizi sevindirmiştir. Hazırlanan her proje bizim için çok değerlidir. Projelerin ülkemizin geleceğine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Program, dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından son buldu.

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