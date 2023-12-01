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Buğra Gökce, İzmir adaylığı için İBB'den istifa etti

Buğra Gökce, İzmir adaylığı için İBB'den istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için İBB'deki görevinden istifa etti.

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İstanbul’un yaşadığı kentsel problemler hakkında hazırladığı raporlarla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, bugün istifasını sunarak görevinden ayrıldı.

Adaylık için başvuru yapacak

2017-2022 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevinde bulunan ve 1 Haziran 2022’den bu yana İBB’de Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için başvuruda bulunacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Gökce’nin hafta başında İzmir’e giderek CHP İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını sunması bekleniyor.

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