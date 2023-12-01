BIST 8.040
DOLAR 28,92
EURO 31,51
ALTIN 1.894,05
HABER /  GÜNCEL

Azerbaycan, Türkiye’deki depremzedeler için 18 ton yardım gönderdi

Azerbaycan, Türkiye’deki depremzedeler için 18 ton yardım gönderdi

Azerbaycan, Kahramanmaraş’taki depremzedelere 175 klima, 1500 ısıtıcı ve 1000 set üstü elektrikli ocak ile 6 bin 200 yorgan ve battaniyeden oluşan yardım malzemesi gönderdi.

Abone ol

Azerbaycan, Türkiye’de 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından başlattığı yardım seferberliğini sürdürüyor.

Azerbaycan Diaspora Komitesi Destek Fonunun hazırladığı 18 tonluk yardım malzemelerini taşıyan tırlar, başkent Bakü’den yola çıktı.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, yardım malzemeleri gönderilmeden önce yaptığı açıklamada, iki ülkenin 6 Şubat’taki depremlerden sonra "Tek millet, iki devlet" anlayışı gereği, tek yürek olduğunu vurguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva’ya ve ekibine teşekkür eden Bağcı, "2 bin tondan fazla insani yardım, 500’den fazla tır, 25 vagonluk bir tren Malatya’ya kadar yardım ulaştırdı. Azerbaycan’dan Türkiye’ye 2 bine yakın çadır, 200’e yakın konteyner gönderildi. Akabinde de iş insanları ve sivil toplum örgütleri çok kez depremzedelere desteklerini ulaştırdı." dedi.

Azerbaycan Diaspora Komitesi Destek Fonu aracılığıyla Türkiye'ye daha önce üç kez yardım sevk edildiğini belirten Bağcı, "Azerbaycan’ın bu davranışı çok anlamlı ve değerlidir. Kardeşliğimiz güçlenecek. Bugün toplam 18 tonluk yardım gönderiliyor. Yardım malzemeleri 175 klima, 1500 ısıtıcı, 1000 set üstü elektrikli ocak, 6 bin 200 yorgan ve battaniyeden oluşuyor. Bu yardımlar AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın toplu konut şirketi MİDA aracılığıyla Kahramanmaraş’ta Azerbaycan Caddesi'ne yakın bölgede Azerbaycan Mahallesi kurulduğunu anlatan Bağcı, şunları kaydetti:

"100 milyon dolarlık bir hibe anlaşması geçen aylarda Ankara’da imzalandı. Bu belge TBMM ve Milli Meclis’te onaylandı ve yürürlüğe girdi. Geçen günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki buna ilişkin bilgileri Azerbaycan Başbakanı ve Milli Meclis Başkanı'na iletti. Proje onaylandı. Yer tespiti yapıldı. Son derece güzel bir proje hızlı bir şekilde uygulanacak. 1000 konutluk son derece güzel bir Azerbaycan Mahallesi projesi kapsamında Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nin yanı sıra park, okul ve çok sayıda sosyal donatı kurulacak."

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Türkiye’de meydana gelen yıkıcı depremler sonrası tüm Azerbaycan’ın yardım için seferber olduğunu belirterek "Daha önce Kahramanmaraş ve Hatay’a yardım gönderdik. Bu kez soğuk kış ayları öncesi çadırlarda kalan kardeşlerimize yardım ulaştırmaya hedefledik. Klima, ısıtıcı, kışlık yorgan ve battaniyeler gönderiyoruz." diye konuştu.

Hacıyev, "Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de söylediği gibi güçlü ve beraber olduğumuz sürece yardımlarımız ve desteğimiz karşılıklı olarak sürecek. Kardeşliğimizin ve dostluğumuzun yeni bir göstergesidir. Azerbaycan olarak her zaman Türkiye’nin yanında olacağız." değerlendirmesini yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sürüklenerek karaya oturan gemideki 50 ton yakıt için tahliye çalışması başlatıldı!
Sürüklenerek karaya oturan gemideki 50 ton yakıt için tahliye çalışması başlatıldı!
VakıfBank 300 milyon dolarlık yeni yurt dışı kaynak temin etti!
VakıfBank 300 milyon dolarlık yeni yurt dışı kaynak temin etti!
İsrail Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor!
İsrail Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmasını 8 haftadır kısıtlıyor!
Samsunspor, Adana'ya 6 eksikle gitti!
Samsunspor, Adana'ya 6 eksikle gitti!
DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi sınır dışı edilecek
DEAŞ'ın sözde "kadısı" ile 2 üyesi sınır dışı edilecek
FETÖ'den ihraç edilen üsteğmeni, yüz tanıma sistemi yakalattı
FETÖ'den ihraç edilen üsteğmeni, yüz tanıma sistemi yakalattı
Ormanlık alanda kaybolmuştu! Jandarma timleri buldu
Ormanlık alanda kaybolmuştu! Jandarma timleri buldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Expo City Dubai'de stant açtı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Expo City Dubai'de stant açtı!
Bayrampaşa'da tehlikeli yolculuk kamerada, ayağıyla motosikleti itti
Bayrampaşa'da tehlikeli yolculuk kamerada, ayağıyla motosikleti itti
Çocuklar yerde 26 bin lira buldu! Para sahibine teslim edildi
Çocuklar yerde 26 bin lira buldu! Para sahibine teslim edildi
DİS'ten asgari ücret çıkışı! "Yılda dört kez belirlenmelidir"
DİS'ten asgari ücret çıkışı! "Yılda dört kez belirlenmelidir"
THY’den kaptan pilot ve kabin memurları için yeni karar
THY’den kaptan pilot ve kabin memurları için yeni karar