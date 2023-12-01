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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur eşleşmeleri belli oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur eşleşmeleri belli oldu

Türkiye'den 5 takımın da mücadele edeceği Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur eşleşmeleri açıklandı.

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FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, normal sezonun tamamlanmasının ardından organizasyonda 32 takımın mücadele edeceği play-off 1. tur eşleşmeleri belli oldu.

Normal sezonda 12 grubun her birindeki ilk 2 takım ile en iyi 8 üçüncü takımdan oluşan 32 takımın yer aldığı 16 eşleşme belirlendi.

5 Türk takımının da mücadele edeceği play-off 1. turuna katılan takımlardan Galatasaray Çağdaş Faktoring, London Lions, Movistar Estudiantes, Spar Girona, Tango Bourges Basket, TTT Riga ve Umana Reyer Venice, normal sezonda grup maçlarını yenilgisiz tamamladı.

Play-off turunda ilk maçlar 14 Aralık'ta, rövanş maçları ise 21 Aralık'ta yapılacak.

Play-off 1. tur eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Tango Bourges Basket (Fransa) - Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol

London Lions (Birleşik Krallık) - Bursa Uludağ Basketbol

Umana Reyer Venice (İtalya) - BCF Elfic Fribourg (İsviçre)

Galatasaray Çağdaş Faktoring - MB Zaglebie Sosnowiec (Polonya)

Spar Girona (İspanya) - TARR KSC Szekszard (Macaristan)

TTT Riga (Letonya) - Olympiakos SFP (Yunanistan)

Movistar Estudiantes (İspanya) - Melikgazi Kayseri Basketbol

Lattes-Montpellier (Fransa) - KP TANY Brno (Çekya)

Basket Namur Capitale (Belçika) - BDS Dinamo Sassari (İtalya)

Caledonia Gladiators (Birleşik Krallık) - NKA Universitas Pecs (Macaristan)

Roche Vendee Basket (Fransa) - Flammes Carolo Basket (Fransa)

Cadi La Seu (İspanya) - Castors Braine (Belçika)

Union Feminine Angers (Fransa) - InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)

VBW Arka Gdynia (Polonya) - Panathinaikos A.C. (Yunanistan)

Lointek Gernika Bizkaia (İspanya) - Kangoeroes Mechelen (Belçika)

Beşiktaş - Zabiny Brno (Çekya)

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