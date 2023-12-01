Zam için gözler 11 Aralık'ta! AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı. Asgari ücret ne kadar olacak diye merak edilirken AK Parti'den de bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "alım gücünün artırılacağı bir sonucu hep beraber göreceğiz" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve soruları yanıtladı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin konuşan Akbaşoğlu, "Dün tekrar altılı masayı canlandırma girişimlerine tanık olduk. Bu çerçevede geçmişe bakmak bundan sonraki süreçlerin anlaşılmasıyla ilgili bütün kamuoyuna doğru ve isabetli yapmayı, fikirler vermeyi beraberinde getirir. Hakikaten oynanan maskeli tiyatro söz konusu. Şimdi bunun yeni versiyonunu sahneye koymak için kollar sıvanmış durumda. CHP'de genel başkanlar değişse de zihniyetler değişmiyor. Milleti aldatmak ve kandırmak noktasında farklı yaklaşımlara, farklı siyasi atraksiyonlara, özü değişmeyen farklı sözlerle illüzyon siyasetiyle milleti kandırmaya dönük yaklaşımlara hep beraber şahit olduk, oluyoruz." dedi.

Akşener ve Özel'in "İttifak kelimesi yoruldu, bunun yerine işbirliği diyelim" dediğini aktaran Akbaşoğlu, muhalefet partileri arasında "işbirliği" kavramı üzerinden değerlendirmeler yapıldığını belirtti.

"Çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona asla ezdirmeyeceğiz"

Asgari ücret görüşmelerine başlanacağının anımsatılması üzerine ise Akbaşoğlu, toplantılar neticesinde kararın verileceğini aktardı. Akbaşoğlu, şunları paylaştı:

"Bugüne kadar, hiçbir zaman çalışanlarımızı, memur ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve asla ezdirmeyeceğiz. Bütün çalışanlarımızın, toplum kesimlerimizin, emeklilerimizin, çiftçilerimizin, esnafımızın hayat standardını yükseltmek, alım gücünü daha da artırmak noktasındaki yaklaşımımız süreklilik arz eder şekilde devam edecek.

Aralık ayı içerisinde bütün işçi kardeşlerimizle ilgi enflasyona ezdirilmeksizin alım gücünün artırılacağı bir sonucu hep beraber göreceğiz.

2024 yılı ocak ayı başında ortaya konacak enflasyon oranları da dikkate alınmak suretiyle bütün memurlarımızın, emeklilerimizin yaşam standartlarını, alım güçlerini artıracak bir zammı hem çalışan memurlarımıza hem de bütün emeklilerimize, onların da yüzünü güldürecek şekilde bir düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşacağız."

Enflasyonu tek haneye indirecek, cari açığı ortadan kaldırmaya dönük hamleleri hızlandıracak, kişi başına milli geliri yukarılara taşıyacak çalışmanın içerisinde olunduğunu kaydeden Akbaşoğlu, AK Parti'nin her zaman milletin emrinde olduğunu sözlerine ekledi.