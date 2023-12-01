AB'den akıllı cihazlar için katı siber güvenlik kuralları!

Avrupa Birliği (AB) kurumları, bilgisayar, tablet, kamera ve buzdolabı gibi çeşitli akıllı cihazların siber güvenlik tedbirlerinin artırılmasına yönelik yeni kurallarda anlaştı.

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AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen ve internet bağlantılı cihazlar ile yazılımlarını tüketiciler için daha güvenli hale getirmek üzere hazırlanan "Siber Dayanıklılık Yasası"nda uzlaşı sağladı.

Buna göre, bilgisayar, tablet, telefon, kamera, buzdolabı, televizyon, oyuncak gibi akıllı cihazlar ve yazılımları tüketiciler için daha güvenli hale getirilecek.

Akıllı ürünlerin piyasaya sürülmeden önce siber güvenlik konusunda katı kurallara uyması gerekecek.

Yeni kurallar, doğrudan veya dolaylı olarak başka bir cihaza veya ağa bağlanan bütün ürünler için geçerli olacak.

Tıbbi cihazlar, havacılık ürünleri ve arabalar konusunda katı kurallar belirlenmiş olduğu için yeni sorumluluklardan muaf tutulacak.

Üreticilerin, ürünlerinin siber güvenlik risklerini değerlendirmesi, uygunluk beyanları sunması, ürünün ömrü boyunca veya en az 5 yıllık bir süre için yaşanacak sorunları çözmesi ve gerekli önlemler alması şart olacak.

Yeni kurallar, üye ülkeler ve AP tarafından resmen onaylanmasının ardından 3 yıllık geçiş süreci sonrasında yürürlüğe girecek.