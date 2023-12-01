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Edirne'de her yağışta su basan 21 ev yeniden yapılacak!

Edirne'de her yağışta su basan 21 ev yeniden yapılacak!

Edirne'de her yağmurda sular altında kalan evleri kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 21 dezavantajlı aileye konteyner evler tahsis edildi.

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Karaağaç Mahallesi'nde yoğun yağışların ardından zaman zaman su baskınları yaşanan ve halk arasında "Göl Mahalle" olarak anılan alandaki 21 derme çatma evin yıkımı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Yıkım çalışmaları ve hafriyatın kaldırılmasının ardından vatandaşlara geçici olarak konteyner ev verildi.

Süreç içinde bölgenin zemini yükseltilecek, eksik olan altyapı çalışmaları tamamlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da hak sahiplerine kalıcı konutlar inşa edilecek.

Aileler konteyner evleri gezdi

Vatandaşlardan Zarif Hasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, konteyner evi beğendiğini söyledi.

Mutfak, banyo ve odalarını güzel bulduğunu belirten Hasır, "Yaşantımızdan biraz daha güzel. Bundan sonra kalıcı konutlar yapılacakmış, memnun olduk." dedi.

Binnaz Örs de konteynerleri güzel bulduğunu ifade etti.

Mutfak, tuvalet, banyosunun kullanışlı olduğunu anlatan Örs, konteyner evde ayrıca çocuk odasının bulunmasının da iyi olduğunu kaydetti.

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