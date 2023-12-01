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Siirt'te FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı!

Siirt'te FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı!

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski polis, yakalandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince yapılan teknik ve saha çalışmaları kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan görevden ihraç edilen polis memuru M.G, Gaffar Okkan Caddesi'nde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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