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Ruhsatsız silahıyla eski sevgilisinin evine giden kişi KADES sayesinde yakalandı!

Ruhsatsız silahıyla eski sevgilisinin evine giden kişi KADES sayesinde yakalandı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 27 yaşındaki Ç.C. ruhsatsız silahıyla eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen 26 yaşındaki K.Y.'nin evine gitti. Daha önce, KADES uygulaması konusunda jandarma ekiplerinden eğitim aldığı belirlenen kadın, uygulamayı kullanarak yardım talep etmesi üzerine, şüpheli yakalandı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı olan eski erkek arkadaşının evine geldiğini fark eden genç kadın, Kadın Destek Uygulaması (KADES) sayesinde kurtarıldı. Akpınar Mahallesi'nde yaşayan K.Y. (26), eski erkek arkadaşı Ç.C'nin (27) evine geldiğini fark etmesi üzerine telefonundan KADES uygulamasıyla yardım talep etti.

Bunun üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ç.C'yi ruhsatsız tabancayla yakaladı. Şüpheli Ç.C'nin üst aramasında, tabanca, bu silaha ait şarjör, 3 fişek ve kart şeklinde bıçak ele geçirildi.

Hakkında verilen önleyici tedbir kararını ihlal eden şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor. Mağdur K.Y'nin daha önce KADES uygulaması konusunda jandarma ekiplerinden eğitim aldığı öğrenildi.

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