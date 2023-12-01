BIST 8.047
DOLAR 28,91
EURO 31,48
ALTIN 1.894,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trabzon'da denizde kaybolan diğer öğrencinin de cesedi bulundu

Trabzon'da denizde kaybolan diğer öğrencinin de cesedi bulundu

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde 5 gün önce sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cesedine sabah saatlerinde ulaşılmasının ardından diğer öğrencinin de cesedine ulaşıldı.

Abone ol

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda önce, Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedeni Vakfıkebir ilçesinde kıyıya yakın bölgede bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince denizden çıkartılan cenaze, Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Beşikdüzü ilçesinde aramaları sürdüren ekipler, bir cesede daha ulaştı. Kıyıya çıkartılan cesedin, Emir Berke Aşık'a ait olduğu belirlendi.

 "Ailelerin acılarını paylaşıyoruz"

Beşikdüzü Limanı'na gelen Vali Aziz Yıldırım, öğrencilerin hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Devletin hiçbir imkanı ortaya koymaktan çekinmediğini belirten Yıldırım, "Devletimiz her şeyi ile buradaydı. Belediye, AFAD, Sahil Güvenlik, emniyet burada. AFAD'ın değişik illerinden gelen ekipleri burada. Ekipmanlar, helikopterler, su altı sonar cihazları burada. Bugün balıkçı kardeşlerimiz arama kurtarma çalışmalarına katıldılar. Hepsinden Allah razı olsun." dedi.

Yıldırım, Korkmaz'ın cenazesinin kısa süre önce Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekiplerince bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Şimdikini yine aynı şekilde arkadaşlarımız fark ettiler, çıkarttılar. Gereken bütün işlemler yapılıyor. Adli ve idari çalışmalar, soruşturmalar bu arada yapılacak, yapılıyor da. Olayın olduğu günden itibaren başlandı. Savcılarımız ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerimiz, bir taraftan zaten burada kaymakamlığımız işin başındaydı. Biz her zaman takip ettik, hep beraber buradayız."

Öğrencilerin ikisinin cenazesinin de bugün bulunduğunu yineleyen Yıldırım, "Bulunduğuna seviniyoruz bir taraftan ama tabii ki cansız bedenlerine ulaştığımız için üzüntümüz büyük. Ailelerin acılarını paylaşıyoruz. Rabbim onlara hayırlı sabırlar ihsan etsin. Milli eğitimin, ailelerimizin başı sağ olsun. Onlar bizim evlatlarımızdı, hepimizin başı sağ olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin." diye konuştu.

Yıldırım, çalışmalara katılan, gayret sarf eden ekiplere teşekkür ederek, "Onlar inanıyorum ki şehit hükmündedirler. Öyle düşünelim, dini açıdan onu söylüyoruz tabii ki. Allah'ın dediği olur, ailelerine yeniden sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Matrah düzenlemesi sonrası Togg'a zam geldi! Ne kadar oldu, zamlı Togg listesi
Foto Galeri Matrah düzenlemesi sonrası Togg'a zam geldi! Ne kadar oldu, zamlı Togg listesi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı ücretsiz!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı ücretsiz!
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri ücretsiz verilecek
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı biletleri ücretsiz verilecek
BYD SEAL 2024 ilk çeyrekte Türkiye’de!
BYD SEAL 2024 ilk çeyrekte Türkiye’de!
Avrupa Birliği'nin AR-GE harcaması artıyor
Avrupa Birliği'nin AR-GE harcaması artıyor
Toyota'dan Aralık ayı için kampanya!
Toyota'dan Aralık ayı için kampanya!
Edirne'de her yağışta su basan 21 ev yeniden yapılacak!
Edirne'de her yağışta su basan 21 ev yeniden yapılacak!
EURO 2024'te gruplar, yarın belli olacak! Türkiye 2. torbada
EURO 2024'te gruplar, yarın belli olacak! Türkiye 2. torbada
Siirt'te FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı!
Siirt'te FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı!
Giresun'da balık işleme fabrikasında yangın çıktı!
Giresun'da balık işleme fabrikasında yangın çıktı!
Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı!
Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı!
Akdeniz açıklarında deprem oldu! Kandilli şiddetini duyurdu
Akdeniz açıklarında deprem oldu! Kandilli şiddetini duyurdu
Yunanistan'da "posta" yoluyla oy kullanılabilecek
Yunanistan'da "posta" yoluyla oy kullanılabilecek