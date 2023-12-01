Kiracılar dikkat! Bunu yapan ev sahibi 120.000 TL tazminat ödeyecek!

Kiracılara karşı ev sahiplerinin başlattığı yeni bir oyun gün yüzüne çıktı. Bu oyuna gelen kiracılar tazminat olarak alabileceği ortalama 120.000 TL'yi kaybetmiş olacak. İşte detaylar...

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Kiracı ve ev sahibi arasındaki sorunlar bitmek bilmiyor. Kiracı da ev sahibi de birbirlerini tatmin edemiyorlar ve sorunlar her geçen gün büyüyor.

Ev sahipleri anlaşamadıkları kiracıları evlerinden atmak için farklı yöntemler deniyorlar ve bu yönteme kanan kiracılar da haklarını ellerinden kaçırıyorlar.

Yeni yöntem

Ev sahipleri kiracılarına noter aracılığıyla ihtarname yollayarak onların güvenini kazanıyorlar. Noterden kendisine ulaşan ihtarnameyi alan kiracı ev sahibinin kendisine yasal bir belge sunduğunu ve elindeki kozun güçlendiğini sanıyor.

Ev sahibi noter yoluyla kiracısına gönderdiği bildirimde ihtiyaç duyduğu için kiracıdan evi boşaltmasını, bunun için ihtarın kafi olduğunu, evi başka birine kiralamayacağını, eğer evi kiralarsa kendisinden tazminat istenebileceğini bildiriyor. İlk görüşte kiracı için avantajlı bir durum gibi görünse de uygulamada kiracılar çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar.

Benzer davalarda Yargıtay daha önce emsal kararlar vermiş bulunuyor. Kiracı evden ihtar sebebiyle ayrılmışsa ve ev sahibi de evi başka birine kiralamışsa noter yoluyla gönderilen bu ihtar kiracıya tazminat hakkı tanımamaktadır.

Kiracı nasıl tazminat isteyebilir?

Ev sahibi eve gerçekten ihtiyaç hissedebilir ve kiracıdan da bunu talep edebilir. Ancak kiracı kendisine gönderilen bir ihtarname ile evden ayrılmamalıdır. Eğer tazminat hakkının geçerli olmasını istiyorsa kiracı ev sahibinden ihtiyaç gerekçeli tahliye davası açmasını beklemelidir.

Kiracının tazminat isteyebilmesi için ya evin bir yargı kararı ile ya da icra marifetiyle tahliye edilmiş olması şarttır. Tek bir ihtarname ile evden çıkarsa kiracı tazminat hakkını tamamen yitirir ve ev sahibi de evi dilediği gibi başka birine kiraya verebilir.

İhtiyaç nedeniyle kiracısını çıkartan ev sahibi 3 yıllık yasal süre dolmadan evi başka birine kiraya verirse eski kiracının tazminat hakkı doğmaktadır.

Eski kiracı itiraz ederse ev sahibi eski kiracının ödemiş olduğu son kira bedeline göre 1 yıllık kira bedeli miktarında tazminat ödemeye mahkum olur. 10.000 TL kira ödendiği varsayılırsa ev sahibinin 120.000 TL tazminat ödemesi gerekir. Mahkeme kararı olmadan evden ayrılan kiracılar bu hakkı elde edememektedirler.