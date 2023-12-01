Dalgalar arasında kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 27 Kasım günü yaşanan fırtınada sahilde dalgaların getirdiği odunları toplamak istediği sırada dalgalar arasında kaybolan kadını arama çalışmaları 5. gününde de sürüyor.

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Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar (52) derelerin denize getirdiği ve ardından dalgaların sahile vurduğu odunlardan toplamak için deniz kenarına indi. Bir daha geriye dönmeyen Bekar için ailesi endişelenince kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından ekipler arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları 5. gününde de aralıksız sürüyor. Kayıp kadının arama çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Havadan, karadan ve denizden süren arama çalışmalarında kaybolan kadına dair bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarına helikopterler de destek verdi.