Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Mutlaka hesabı sorulmalıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ndeki konuştu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinen Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır." dedi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, tüm krizlerde barışın yanında olmuş; adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi, hiçbir şekilde meşru gösterilemez." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur; savaş suçudur; faillerinden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesabı sorulmalıdır." diye konuştu.