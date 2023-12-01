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Muş’ta zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Muş’ta zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

Muş’ta şehir içi ve şehirlerarası yük ile yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu başladı.

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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Muş’ta 1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan kış lastiği zorunluluğu çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında “Kış Lastiği ve Donanımı Denetimi” yapılarak, sürücülere kış lastiği takmanın önemi anlatıldı. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına rağmen kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.
Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan sürücülere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs kaptanı Yusuf Kılıçaslan, kış lastiği uygulamasının önemine değinerek, “Bugünden itibaren kış uygulamasına geçtik. Jandarmamız yollarda kontroller yapıyor. Sıfır lastik taktık. Şu an uygulama başladı. Bizde tedbirimizi alarak servislerimizi yapıyoruz. Memleketimiz kış memleketidir. Kış lastiği takmamak olmaz, kazaya sebebiyet verilir. Bu uygulamaya çok dikkat ediyoruz” dedi.
Şehirlerarası yük taşımacılığı yapan Salih Altınbaş ise jandarma ekiplerinin uygulamasından memnun kaldıklarını ifade ederek, “Bingöl’den Muş’a yolculuk yapıyorum. Hazır beton için çimento taşıyorum. Doğu bölgemizde kış şartları zordur. Kar yoğunluğu ve buzlanma fazladır. Ondan dolayı biz kış lastiğimizi taktık. Kış mevsimine hazır vaziyette yolumuza devam ediyoruz. Trafik jandarma ekipleri kontrollerini yaptı. Lastiklerimiz kış mevsimine uygun bulundu. Jandarma ekiplerinin bu tür uygulamaları çok önemli ve çok memnun kaldık” şeklinde konuştu.
Kış aylarında güvenli bir trafik ortamının sağlanması için “Kış Lastiği ve Donanımı Denetimine” kış mevsimi boyunca aralıksız devam edileceği bildirildi.

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