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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Gazze'de savaşın yeniden başlaması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Gazze'de savaşın yeniden başlaması...

Dünya İklim Eylemi Zirvesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için diplomasi trafiğini hızlandırdı. Erdoğan, İtalya ve İskoçya Başbakanları ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nin yapılacağı Expo City Dubai'de. Erdoğan, zirvenin yapılacağı alana gelişinde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Liderler, aile fotoğrafının ardından açılış programına katıldı. Zirve kapsamında ikili temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf'u kabul etti.

Erdoğan ardından, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.

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