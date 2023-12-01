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22 ilde 29 suçtan aranıyordu! Samsun'da tutuklandı

22 ilde 29 suçtan aranıyordu! Samsun'da tutuklandı

Samsun'da 22 ilde 29 ayrı suçtan aranması olup hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir kişi tutuklandı.

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Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 ilden 29 ayrı "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık, yasadışı bahis ve malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından aranması bulunan ayrıca "bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ö. bugün yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen B.Ö. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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