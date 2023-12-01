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Taş ve sopalarla döverek öldürdüler! Denizli'de miras cinayeti

Taş ve sopalarla döverek öldürdüler! Denizli'de miras cinayeti

Denizli’de 3'ü kadın 5 kişi ile arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu taş ve sopalarla dövülen çiftçi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları belirtilen 5 kişi ile Mehmet Deniz (43) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktığı ileri sürüldü. Çıkan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine 3’ü kadın 5 kişinin darp ettiği Deniz, aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucunda Mehmet Deniz’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Mehmet Deniz’i darp ederek ölümüne neden olan şüpheliler, Emrah Y. (27), Yasemin D. (25), Filiz D. (52), Aziz D. (64), Gül Yağmur D.Y. (31) Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Çameli ilçesine getirildi. Şüphelerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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