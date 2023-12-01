İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Yarına dikkat!

İstanbul Valiliği, yarın kentin kuzey ilçelerinde kısa süreli etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın yarın güney ve güneybatıdan kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.